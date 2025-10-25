61ème à l’ATP, Matteo a été battu hier en quart de finale à Vienne par Alex de Minaur en deux sets : 6–1, 7–6 (4). S’il devrait s’aligner à Paris pour les qualifications, il a surtout en tête un autre evènement.
« On décidera pour Paris‐Bercy dans les prochaines heures. Je suis censé y disputer les qualifications, et ça commence demain, donc ce n’est pas une décision facile. D’un côté, j’ai vraiment hâte de jouer, mais je dois aussi gérer ces deux mètres. Ensuite, je suis programmé pour Metz, donc il me reste les deux derniers tournois de l’année, et pour moi, l’événement peut‐être le plus important de la saison, la Coupe Davis. J’aimerais essayer de jouer autant que possible et d’arriver en bonne forme pour cet événement »
Publié le samedi 25 octobre 2025 à 15:50