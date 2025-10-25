AccueilCoupe DavisBerretini veut finir 2025 en trombe, et envoie un message à son...
Coupe Davis

Berretini veut finir 2025 en trombe, et envoie un message à son ami Sinner : « Il me reste deux derniers tour­nois à disputer, mais pour moi, l’évé­ne­ment peut‐être le plus impor­tant de la saison, la Coupe Davis »

Jean Muller
Par Jean Muller

61ème à l’ATP, Matteo a été battu hier en quart de finale à Vienne par Alex de Minaur en deux sets : 6–1, 7–6 (4). S’il devrait s’ali­gner à Paris pour les quali­fi­ca­tions, il a surtout en tête un autre evènement.

« On déci­dera pour Paris‐Bercy dans les prochaines heures. Je suis censé y disputer les quali­fi­ca­tions, et ça commence demain, donc ce n’est pas une déci­sion facile. D’un côté, j’ai vrai­ment hâte de jouer, mais je dois aussi gérer ces deux mètres. Ensuite, je suis programmé pour Metz, donc il me reste les deux derniers tour­nois de l’année, et pour moi, l’évé­ne­ment peut‐être le plus impor­tant de la saison, la Coupe Davis. J’aimerais essayer de jouer autant que possible et d’ar­river en bonne forme pour cet événement »

Publié le samedi 25 octobre 2025 à 15:50

