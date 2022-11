Annoncé forfait pour les phases finales de la Coupe Davis en raison d’une bles­sure, Matteo Berrettini a été aligné à la surprise géné­rale par le capi­taine italien Filippo Volandri pour le double décisif contre le Canada samedi, en demi‐finales. Après sa défaite avec Fabio Fognini contre Auger‐Aliassime et Pospisil, le 16e joueur mondial a expliqué ce choix surprenant.

« Ce fut une année compli­quée. Beaucoup de choses posi­tives mais malheu­reu­se­ment beau­coup de moments diffi­ciles, parfois de la malchance ; à mon avis, étant donné les diffi­cultés, ce n’est pas une mauvaise année, avec tout ce qui s’est passé. Je me suis vrai­ment efforcé de penser posi­ti­ve­ment, c’était menta­le­ment diffi­cile. J’ai essayé, j’ai travaillé dur, je n’ai pas regretté d’avoir joué. Ce samedi, l’équipe a estimé que c’était la meilleure solu­tion. Même si cela a été diffi­cile, je suis fier. Il ne faut pas se cacher, je sais que je peux jouer beau­coup mieux que ça ; ce que Filippo m’a demandé, c’est d’y mettre tout mon cœur et de donner ce que j’avais ; évidem­ment, je me suis déjà senti mieux au cours ma carrière, mais en Coupe Davis, il faut tout donner. Malgré tout, nous sommes passés tout près, mais nous posons de bonnes bases pour l’avenir et je suis sûr que Fabio sera avec nous pour les années à venir. »