Tombeur de Pablo Carreno Busta (6−3, 6–4), Matteo Berrettini a raconté en conférence de presse comment il a vécu la victoire renversante de son ami et compatriote Flavio Cobolli face à Jaume Munar (1−6, 7–6[5], 7–5), validant un troisième sacre consécutif en Coupe Davis pour l’Italie.
« C’était stressant. C’était stressant parce que j’ai été soumis à un test antidopage (de routine, ndlr). Après mon match, j’ai dû faire ce que j’avais à faire. Je me suis dit : ‘Bon, je vais louper les 20 premières minutes.’ Les 20 premières minutes correspondaient au premier set. J’ai reçu un message : ‘Viens ici, on a besoin de toi.’ Nous avons commencé à crier aussi fort que possible. Je pense que c’est notre force, notre arme. Nous sommes très soudés. Nous jouons ensemble. Peu importe qui joue. Nous jouons à cinq à chaque fois, et à six avec le capitaine. C’était un effort d’équipe, même si nous n’avons joué que deux simples. C’est pourquoi c’est si spécial. »
Publié le lundi 24 novembre 2025 à 09:42