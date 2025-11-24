Tombeur de Pablo Carreno Busta (6−3, 6–4), Matteo Berrettini a raconté en confé­rence de presse comment il a vécu la victoire renver­sante de son ami et compa­triote Flavio Cobolli face à Jaume Munar (1−6, 7–6[5], 7–5), vali­dant un troi­sième sacre consé­cutif en Coupe Davis pour l’Italie.

« C’était stres­sant. C’était stres­sant parce que j’ai été soumis à un test anti­do­page (de routine, ndlr). Après mon match, j’ai dû faire ce que j’avais à faire. Je me suis dit : ‘Bon, je vais louper les 20 premières minutes.’ Les 20 premières minutes corres­pon­daient au premier set. J’ai reçu un message : ‘Viens ici, on a besoin de toi.’ Nous avons commencé à crier aussi fort que possible. Je pense que c’est notre force, notre arme. Nous sommes très soudés. Nous jouons ensemble. Peu importe qui joue. Nous jouons à cinq à chaque fois, et à six avec le capi­taine. C’était un effort d’équipe, même si nous n’avons joué que deux simples. C’est pour­quoi c’est si spécial. »