Vainqueur de l’Autrichien Jurij Rodionov (177e mondial), 6–3, 7–6(4), Matteo Berrettini a contribué à la quali­fi­ca­tion de l’Italie pour le dernier carré de la Coupe Davis. Et alors que la compé­ti­tion fait l’objet de nombreuses critiques depuis sa réforme, l’Italien a expliqué en confé­rence de presse pour­quoi elle occupe une place si parti­cu­lière dans son cœur.

« La Coupe Davis toujours été très impor­tante. J’ai compris tout au long de ma carrière que vivre ce genre de sensa­tions, d’émo­tions et d’am­biance est vrai­ment ce qui me fait me sentir vivant quand je pratique ce sport. Je sais qu’il n’y a pas de points ATP. Je sais que c’est une compé­ti­tion qui, selon certains, a perdu un peu de sa valeur au fil des ans. Mais person­nel­le­ment, c’est quand je la joue que je ressens les meilleures sensa­tions. Je ne parle pas de mon jeu, mais de la fierté ou de l’ef­fort d’équipe, de la compli­cité que l’on construit avec ses coéqui­piers. C’est telle­ment impor­tant et cela m’aide beau­coup, surtout ces deux dernières années où j’ai connu quelques diffi­cultés. Parfois, j’avais du mal à trouver la moti­va­tion néces­saire pour revenir. La Coupe Davis était l’une de ces motivations. »