Vainqueur de l’Autrichien Jurij Rodionov (177e mondial), 6–3, 7–6(4), Matteo Berrettini a contribué à la qualification de l’Italie pour le dernier carré de la Coupe Davis. Et alors que la compétition fait l’objet de nombreuses critiques depuis sa réforme, l’Italien a expliqué en conférence de presse pourquoi elle occupe une place si particulière dans son cœur.
« La Coupe Davis toujours été très importante. J’ai compris tout au long de ma carrière que vivre ce genre de sensations, d’émotions et d’ambiance est vraiment ce qui me fait me sentir vivant quand je pratique ce sport. Je sais qu’il n’y a pas de points ATP. Je sais que c’est une compétition qui, selon certains, a perdu un peu de sa valeur au fil des ans. Mais personnellement, c’est quand je la joue que je ressens les meilleures sensations. Je ne parle pas de mon jeu, mais de la fierté ou de l’effort d’équipe, de la complicité que l’on construit avec ses coéquipiers. C’est tellement important et cela m’aide beaucoup, surtout ces deux dernières années où j’ai connu quelques difficultés. Parfois, j’avais du mal à trouver la motivation nécessaire pour revenir. La Coupe Davis était l’une de ces motivations. »
Publié le jeudi 20 novembre 2025 à 11:08