Sans surprise, et après son retrait du Masters de Turin suite à une douleur aux abdo­mi­naux, Matteo Berrettini a déclaré forfait pour les phases finales de la Coupe Davis avec l’Italie prévues à partir du 25 novembre prochain.

Meurtri de ne pas pouvoir boucler comme il le souhai­tait la meilleure saison de sa carrière, le 7e joueur mondial a affiché sa tris­tesse dans un joli texte sur son compte Instagram tout en regar­dant vers l’avenir.

« Ce que je m’ap­prête à écrire est la dernière chose que j’au­rais voulu dire à la fin de la meilleure saison de ma carrière. Ce fut une année fantas­tique, pleine d’émo­tions, de victoires, de défaites doulou­reuses et malheu­reu­se­ment de bles­sures. Cette dernière est la raison pour laquelle je ne pourrai pas parti­ciper à la Coupe Davis de cette année. Il est inutile de vous dire à quel point ces derniers jours ont été doulou­reux et déce­vants pour moi, parmi tous les scéna­rios possibles, celui‐ci est certai­ne­ment le plus diffi­cile à digérer.

Je m’ar­rête, oui, mais seule­ment pour repartir plus fort et pour me donner, à moi et à vous tous, des victoires et des émotions encore plus grandes.

Notre équipe est l’une des plus fortes jamais consti­tuées et je suis sûr qu’elle portera très haut les couleurs de notre drapeau.

Mon année 2021 se termine avec de nombreux regrets, mais en regar­dant en arrière, je ne peux qu’être fier du chemin que j’ai emprunté. Merci à vous tous, mon équipe et ma famille, pour le soutien, les encou­ra­ge­ments et les innom­brables mots que vous avez dépensés pour me féli­citer ou, comme ces derniers jours, pour me remonter le moral. »