Matteo Berrettini réalise une saison 2024 plus qu’in­té­res­sante, avec trois titres au comp­teur. Il s’est hier qualifié pour les quarts de finale de l’ATP 500 de Vienne en venant à bout de Frances Tiafoe.

Après la rencontre, l’Italien a fait part de sa volonté de parti­ciper à la Coupe Davis, tout en recon­nais­sant que les places étaient très limi­tées, puisque l’Italie possède beau­coup de bons joueurs, dont le numéro un mondial, Jannik Sinner.

« La Davis è sicu­ra­mente un obiet­tivo per me ed è un gran­dis­simo sogno, ma abbiamo la fortuna di avere tantis­simi gioca­tori che stanno giocando benis­simo.



« La Coupe Davis est défi­ni­ti­ve­ment un objectif pour moi et c’est un rêve immense, mais nous avons la chance d’avoir beau­coup de joueurs qui jouent très bien. L’un est évidem­ment le titu­laire incon­testé, puis il y a les gars du double qui réalisent égale­ment une saison folle. Nous avons l’embarras du choix. J’aime vrai­ment jouer en salle et j’aime jouer ici à Vienne. J’espère pouvoir faire partie des appelés pour la Coupe Davis, et sinon, j’en­cou­ra­gerai les garçons comme je l’ai toujours fait. Vive l’Italie ! »