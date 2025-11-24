AccueilCoupe DavisBinaghi, président de la Fédération italienne : "Sinner a dit qu'on n'avait...
Binaghi, président de la Fédération italienne : « Sinner a dit qu’on n’avait pas besoin de lui, et il avait raison »

Malgré les absences de Jannik Sinner et de Lorenzo Musetti cette semaine, l’Italie a réussi à décro­cher un troi­sième titre consé­cutif en Coupe Davis. Une immense fierté pour Angelo Binaghi, le président de la Fédération italienne de tennis.

« Sinner avait raison. Il disait que nous n’avions pas besoin de lui car nous avions une excel­lente équipe. Et c’est ce qui s’est passé. Nous sommes une grande famille. Ils n’aban­donnent jamais », a déclaré Binaghi après la victoire en finale contre l’Espagne. 

Publié le lundi 24 novembre 2025 à 11:44

