Malgré les absences de Jannik Sinner et de Lorenzo Musetti cette semaine, l’Italie a réussi à décrocher un troisième titre consécutif en Coupe Davis. Une immense fierté pour Angelo Binaghi, le président de la Fédération italienne de tennis.
Angelo Binaghi : « Aveva ragione Sinner!«— Quindici Zero 🎾 (@quindicizero) November 23, 2025
Umberto Martini : « Ovvero?«
Angelo Binaghi : « Ha detto che non c’era bisogno di lui, perché avevamo uno squadrone e così è successo » pic.twitter.com/ZdyO6ohn9g
« Sinner avait raison. Il disait que nous n’avions pas besoin de lui car nous avions une excellente équipe. Et c’est ce qui s’est passé. Nous sommes une grande famille. Ils n’abandonnent jamais », a déclaré Binaghi après la victoire en finale contre l’Espagne.
Publié le lundi 24 novembre 2025 à 11:44