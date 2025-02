Associés pour la première fois en double, Benjamin Bonzi et Pierre‐Hugues Herbert ont très bien fait la paire, offrant le point de la victoire à l’équipe de France, en battant la paire Brésilienne 4–6, 6–3, 6–4. Une victoire qui permet à la France de ne pas douter dans cette rencontre. Comme l’a bien dit Benjamin Bonzi au micro de Bein Sports après la rencontre, les deux hommes étaient prêts à tout lâcher.

« On savait qu’on allait tout laisser sur le terrain. Bien jouer ou mal jouer on s’en fout, mais on joue pour l’équipe de France. Même si c’était une première pour nous en double c’était pas une excuse, il fallait qu’on donne tout sur le terrain et voilà on a fait le match pour gagner, ça a tourné pour nous à la fin donc tant mieux. »