Le Croate Borna Gojo est certai­ne­ment la belle histoire de cette première journée des phases finales de la Coupe Davis. En repor­tant un peu à la surprise géné­rale son premier match face à l’Australien Alexei Popyrin, le 276e joueur mondial à donné le ton à toute son équipe pour la suite de la rencontre avec une victoire plus que probante 3 à 0 face à l’Australie.

De passage en confé­rence de presse d’après match, le joueur de 23 ans s’est souvenu de l’édi­tion 2019 lors­qu’il avait dû tenir l’équipe croate à bout de bras en l’ab­sence notam­ment de Marin Cilic et Borna Coric.

« J’ai joué un match contre Rafa où il y avait un break par set. À 4–4, j’étais nerveux. Mais cela vous donne beau­coup de confiance : si vous pouvez tenir tête à Rafa, vous pouvez proba­ble­ment tenir tête à n’im­porte qui d’autre. Cela m’a donné une bonne dose de confiance, et jouer pour mon pays signifie 50 fois plus pour moi que lorsque je joue pour moi‐même. Je ne suis pas aussi faci­le­ment frustré lorsque je joue pour mes coéqui­piers et pour le pays. C’est un grand privi­lège pour moi et j’en apprécie chaque instant. »