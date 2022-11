A 16H, l’Espagne entre en piste face à la Croatie. Et comme l’a expliqué Sergi Bruguera, l’ad­ver­saire du jour a des atouts notam­ment pour le double qui pour­rait être décisif.

Autant dire qu’une élimi­na­tion de l’Espagne en quart de finale chez elle serait un vrai coup dur pour cette finale de la Coupe Davis déjà peu attrayante dans son format mais aussi par l’ab­sence de ténors du circuit.

La pres­sion est donc très impor­tante pour la sélec­tion ibérique sans Nadal et Alcaraz et même si Bautista et Carreno Busta ont de vrais qualités, ils ont aussi connu dans leur carrière des trous d’air au niveau mental. &