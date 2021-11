Déjà privée de Rafael Nadal, l’Espagne a subi deux nouveaux coups durs juste avant le début de la compé­ti­tion. Carlos Alcaraz, positif à la Covid‐19, et Roberto Bautista Agut, blessé aux abdo­mi­naux, ont dû déclarer forfait.

Ce fut trop le tenant du titre, éliminé en phase de poules. Mais malgré tous ses absents, l’Espagne a bien failli taper le grand favori de cette édition 2021 : la Russie. Feliciano Lopez, grâce à sa belle victoire sur Andrey Rublev, a permis d’y croire. La paire Granollers – Lopez s’est fina­le­ment incliné 6–4 dans le troi­sième set du double décisif contre Karatsev et Rublev.

Dans ce contexte, le capi­taine, Sergi Bruguera, a rendu hommage à ses joueurs : « Nous avons eu des problèmes constants dans les jours précé­dant la compé­ti­tion et je ne peux pas être plus fier de la façon dont l’équipe a réagi. Nous étions privés de nos meilleurs joueurs, mais la façon dont nous avons concouru était sans égale. Ils ont fait preuve d’un niveau absolu d’en­ga­ge­ment et de dévoue­ment, je ne pour­rais pas être plus fier d’eux. »