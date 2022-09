Carlos aurait pu faire l’im­passe sur la « Coupe Davis » d’au­tant qu’avec ce nouveau format elle offre un spec­tacle souvent pathé­tique quand on la compare avec l’an­cienne. Plus que son lustre d’antan, cette compé­ti­tion a perdu son âme.

Il n’empêche que comme l’Espagne est très impli­quée dans cette nouvelle version via la société Kosmos dirigée par Piqué, les Ibériques jouent le jeu, voir plus que ça comme l’ex­plique Bruguera le capi­taine au sujet d’Alcaraz.

« Tout d’abord, nous devons féli­citer et remer­cier Carlos pour l’énorme effort qu’il a fourni, sachant qu’il était très fatigué, ayant joué des matchs en cinq sets dans quatre tours de quali­fi­ca­tion consé­cu­tifs à l’US Open. Il a joué une finale dimanche dernier et mardi, il était déjà ici à Valence. Son enga­ge­ment est incroyable et tout autre joueur ne serait pas venu. Il a joué un très bon match mais Aliassime a joué l’un de ses meilleurs matchs de sa vie dont je me souvienne. Il lui manquait un peu de fraî­cheur mentale et aussi du temps pour s’adapter à des condi­tions très diffé­rentes de celles dans lesquelles il a joué récem­ment. Carlos a été malchan­ceux d’avoir affronté un joueur comme Aliassime lors de son premier match ».