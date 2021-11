Le Capitaine de l’équipe de l’Espagne a donné sa tradi­tion­nelle confé­rence de presse avant que la compé­ti­tion débute, un exer­cice obli­ga­toire pour tous les capitaines.

Bien sûr, Sergi a avoué que sans Rafael, l’équipe n’était pas la même mais il a surtout insisté sur deux points fonda­men­taux, la place de Nadal dans l’his­toire de la compé­ti­tion et l’atout Alcaraz.

« C’est vrai qu’en 2019 on avait un gros avan­tage. Quand tu as Nadal dans ton équipe tu deviens direc­te­ment le favori, pour moi c’est le meilleur joueur de l’his­toire de la Coupe Davis, mais il n’est pas là, donc on ne peut pas y penser. Nous avons toujours une équipe très forte, plusieurs joueurs étaient en 2019 quand nous étions cham­pions, ils sont donc préparés pour cela. Maintenant, nous avons une nouvelle jeune star qui nous donne beau­coup de choses ».

Si sur la ques­tion de Rafael Nadal, les statis­tiques plaident en sa faveur, au sujet d’Alcaraz il y a une donné qui peut tout changer, sa capa­cité à résister à la pres­sion d’un public acquis à sa cause mais qui ne lui pardon­nera rien.