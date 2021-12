Interrogé sur son clas­se­ment actuel (36e) suite à sa défaite face à Novak Djokovic comp­tant pour le deuxième match de la rencontre de Coupe Davis entre le Kazakhstan et la Serbie, Alexander Bublik en a profité pour évoquer le fait qu’il devrait être mieux classé que cela sans le fameux clas­se­ment gelé instauré par l’ATP lors de l’arrêt du circuit en 2020.

« En ce qui concerne le clas­se­ment, je ne pense pas vrai­ment être le 36e mondial à cause du clas­se­ment gelé, parce qu’ac­tuel­le­ment, à la Race, je suis à peu près 25e. Je ne me suis pas fixé d’ob­jectif de clas­se­ment parce que je savais que ça allait dépendre des joueurs qui allaient perdre des points en 2021. Pour moi, mon clas­se­ment c’est 25e. Je serais quand même heureux si j’étais vrai­ment 25e mondial parce que c’est ce que j’ai gagné parce que j’ai fait beau­coup de points, et c’est ce que devrait être mon clas­se­ment. Ce n’est qu’un chiffre, et dans ce genre d’année, il faut s’adapter, vous devez vous ajuster, vous devez comprendre que ce n’est qu’une année comme ça, et l’année prochaine, j’aurai une chance de le prouver. »