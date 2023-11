Ce jeudi, la Serbie affronte la Grande‐Bretagne en quarts de finale de la Coupe Davis. Et Cameron Norrie aura la lourde tâche de défier un Novak Djokovic presque intou­chable depuis plusieurs mois et extrê­me­ment motivé. Pourtant, le 18e mondial se montre confiant dans des propos rapportés par Sky Sports.

« La Coupe Davis fait l’objet d’un grand battage média­tique et attire de nombreux fans. C’est une pres­sion diffé­rente. Je pense que cela va jouer en notre faveur, nous adorons cela. Cela a été un long parcours cette année et nous avons une grande équipe. Nous sommes tous prêts à nous battre. Je vais y aller, être moi‐même, donner tout ce que j’ai pour l’emporter. C’est un immense privi­lège de jouer contre lui, surtout en Coupe Davis. Je l’ai déjà affronté dans quelques grands matches. J’ai hâte d’y être. Je pense qu’en fin de compte, ce n’est qu’un joueur comme les autres et je vais courir sur chaque balle et donner tout ce que je peux. »

A noter que la dernière fois que les deux hommes se sont affrontés (à Rome), Norrie avait allumé Djokovic dos au jeu avant que le Serbe le fusille du regard. Les retrou­vailles pour­raient être explosives.