De passage en confé­rence de presse après son récital contre Arthur Fery dans le match des numéros 1 entre l’Espagne et la Grande‐Bretagne en demi‐finale de la Coupe Davis, Carlos Alcaraz a clai­re­ment expliqué qu’il était prêt à tout, même à jouer en double, pour permettre à la Roja de battre l’Italie en finale ce dimanche et ainsi de soulever son premier sala­dier d’argent depuis 2019. Extrait.

Q. Carlos, es‐tu suffi­sam­ment en forme pour disputer même le double si ton capi­taine venait à te le demander demain (dimanche), quoi qu’il arrive ?

CARLOS ALCARAZ : Eh bien, on verra comment se déroule mon match en simple. C’est la première chose. Mais, comme je l’ai dit, c’est le dernier jour, le dernier jour de la saison. Probablement l’un des jours les plus impor­tants de ma vie. Si le score est à égalité, s’il est de 1–1, nous devrons disputer le double. Si je me sens capable de jouer le double et que le capi­taine estime que je devrais le faire, je monterai sur le court, c’est certain, à 100 %. C’est une chance pour nous de pouvoir compter sur une paire de double très solide même sans moi, avec Pedrito (Martinez) et Marcel (Granollers). Quoi qu’il arrive demain, nous donne­rons tout.