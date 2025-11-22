AccueilCoupe DavisCarlos Alcaraz comme un fou après la qualification de l'Espagne en finale
Carlos Alcaraz comme un fou après la quali­fi­ca­tion de l’Espagne en finale

Obligé d’aban­donner ses compa­triotes pour les phases finales de la Coupe Davis suite à une bles­sure à la cuisse contractée lors de sa finale perdue face à Jannik Sinner sur le Masters de Turin, Carlos Alcaraz ne loupe pas une miette du parcours de la Roja.

Et cette dernière s’en sort plutôt mal puis­qu’elle s’est quali­fiée pour la finale après une victoire au double décisif face à l’Allemagne d’Alexander Zverev. Ravi, le numéro 1 mondial s’est fendu d’un message plus que jovial sur son compte Twitter. 

Pour un septième sala­dier d’argent, l’Espagne affron­tera ce dimanche l’Italie, qui aura l’avan­tage d’évo­luer à domicile. 

