Obligé d’abandonner ses compatriotes pour les phases finales de la Coupe Davis suite à une blessure à la cuisse contractée lors de sa finale perdue face à Jannik Sinner sur le Masters de Turin, Carlos Alcaraz ne loupe pas une miette du parcours de la Roja.
Et cette dernière s’en sort plutôt mal puisqu’elle s’est qualifiée pour la finale après une victoire au double décisif face à l’Allemagne d’Alexander Zverev. Ravi, le numéro 1 mondial s’est fendu d’un message plus que jovial sur son compte Twitter.
VAMOOOOOOS!!!!!! 🇪🇸🇪🇸🇪🇸— Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) November 22, 2025
Pour un septième saladier d’argent, l’Espagne affrontera ce dimanche l’Italie, qui aura l’avantage d’évoluer à domicile.
Publié le samedi 22 novembre 2025 à 19:29