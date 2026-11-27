L’Espagne a eu chaud hier soir ! Opposée à une surprenante équipe d’Autriche, que peu d’observateurs attendaient à ce stade de la compétition, la Roja a dû s’employer pour l’emporter, à l’image de Rafael Jodar, malmené par Jurij Rodionov dans la première manche (2−6).
Le jeune Espagnol a ensuite parfaitement réagi pour sceller la victoire de son équipe, en infligeant un sévère 6–0, 6–1 à son adversaire dans les deux manches suivantes.
Présent en conférence de presse aux côtés de son jeune protégé, David Ferrer en a profité pour donner des nouvelles de Carlos Alcaraz, qui pourrait faire son retour en simple samedi face à la Grande‐Bretagne. Si aucune décision n’a encore été prise, le capitaine espagnol préfère se laisser du temps avant de trancher.
« Je verrai samedi. Je ne le sais pas encore, mais oui, c’est une possibilité », a déclaré David Ferrer.
Publié le vendredi 27 novembre 2026 à 08:37