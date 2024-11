Ce mardi à partir de 17h, l’Espagne affron­tera à Malaga les Pays Bas en quarts de finale de la Coupe Davis pour le poten­tiel dernier match de la carrière de Rafael Nadal. Son entraî­neur, Carlos Moya, a fait part de son état d’es­prit dans des propos rapportés par Punto de Break.

« J’ai digéré l’in­for­ma­tion parce que cela ne s’est pas fait du jour au lende­main. C’est une déci­sion très réflé­chie de sa part, nous en avons beau­coup parlé. Cela ne tombe pas du ciel. Ce à quoi je ne suis pas préparé, c’est qu’au­jourd’hui soit le dernier jour de jeu de Rafa. Cela ne me vient pas à l’es­prit, mais je sais que c’est la dernière semaine. Mon espoir est d’être ici jusqu’à dimanche (jour de la finale). Tout arrive et nous sommes ici pour célé­brer Rafa et le remer­cier pour ce qu’il a donné à tant de gens. »