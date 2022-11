Privée des deux premiers joueurs mondiaux, Carlos Alcaraz (blessée aux abdo­mi­naux) et Rafael Nadal (choix du joueur), l’Espagne se prépare à affronter la Croatie en quarts de finale de la Coupe Davis avec une équipe expé­ri­mentée. Pablo Carreno Busta, entouré de Roberto Bautista Agut, Albert Ramos‐Vinolas, Marcel Granollers et le plus jeune Pedro Martinez, se veut optimiste.

« C’est bien d’être le numéro un en Espagne, mais, bien sûr, je préfé­re­rais être le numéro deux ou trois, parce que nous sommes plus forts avec eux. Je suis prêt à être le numéro un. Rober et moi avons joué beau­coup de matchs lors des quali­fi­ca­tions ces dernières années, nous pouvons donc faire un bon tournoi et pour­quoi pas gagner à nouveau comme en 2019. Carlos et Rafa ne sont pas là avec nous, mais nous avons une bonne équipe. Nous allons essayer de donner le meilleur de nous‐mêmes et de gagner cette Coupe Davis. »