À l’occasion du quart de finale de Coupe Davis entre l’Argentine et l’Allemagne à Bologne ce jeudi, Francisco Cerundolo va retrouver Alexander Zverev, qu’il a dominé à trois reprises en quatre duels (il avait dû abandonner à 6–4, 1–0 en faveur de l’Allemand à Toronto l’été dernier).
Et s’il respecte son adversaire, le 21e joueur mondial, interrogé par La Nacion, ne cache pas une certaine confiance.
« Il fait partie du top 3 depuis plusieurs années ; il est d’un autre niveau. J’ai été surpris de le voir sur la liste, sachant qu’il jouait contre l’Argentine, contre moi. Quand j’ai vu ça, je me suis dit : ‘Peut‐être que ce fou veut se venger, qu’il veut me battre.’ C’est comme ça que je l’ai perçu. Au fond, ça montre aussi à quel point il est bon : après avoir perdu trois fois contre un joueur moins bien classé, il s’expose en quarts de finale après plusieurs années d’absence en Coupe Davis. Je m’entends très bien avec lui. S’il joue, on jouera »
