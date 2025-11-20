À l’oc­ca­sion du quart de finale de Coupe Davis entre l’Argentine et l’Allemagne à Bologne ce jeudi, Francisco Cerundolo va retrouver Alexander Zverev, qu’il a dominé à trois reprises en quatre duels (il avait dû aban­donner à 6–4, 1–0 en faveur de l’Allemand à Toronto l’été dernier).

Et s’il respecte son adver­saire, le 21e joueur mondial, inter­rogé par La Nacion, ne cache pas une certaine confiance.

« Il fait partie du top 3 depuis plusieurs années ; il est d’un autre niveau. J’ai été surpris de le voir sur la liste, sachant qu’il jouait contre l’Argentine, contre moi. Quand j’ai vu ça, je me suis dit : ‘Peut‐être que ce fou veut se venger, qu’il veut me battre.’ C’est comme ça que je l’ai perçu. Au fond, ça montre aussi à quel point il est bon : après avoir perdu trois fois contre un joueur moins bien classé, il s’ex­pose en quarts de finale après plusieurs années d’ab­sence en Coupe Davis. Je m’en­tends très bien avec lui. S’il joue, on jouera »