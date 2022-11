Évidemment satis­fait de la victoire croate contre l’Espagne en quarts de finale de la Coupe Davis, Marin Cilic a néan­moins fait preuve d’hon­nê­teté et de luci­dité en affir­mant que la donne n’au­rait sans doute pas été la même si Rafael Nadal et Carlos Alcaraz avaient répondu présent.

« Avec Nadal et Alcaraz, cela aurait été très diffé­rent, vous savez, ils sont… Je veux dire, Rafa a été comme ça durant toute sa carrière, un leader au sein de l’équipe, avec ses propres résul­tats, profi­tant toujours de cette ambiance de vestiaire. En simple ou en double, il est l’un des meilleurs joueurs de la Coupe Davis, si ce n’est le meilleur. Et puis il y a Carlos, qui a fait une saison fantas­tique. C’est dommage qu’il se soit blessé à Paris‐Bercy, il n’a pas pu non plus jouer les finales ATP à Turin, c’est donc une situa­tion diffi­cile pour tous les deux. Maintenant, l’Espagne doit se tourner vers l’avenir, elle ne peut pas penser à ça », a souligné le vain­queur de l’US Open 2014.