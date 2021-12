La Croatie ressort de cette Coupe Davis avec une finale (perdue contre la Russie). Et ce, avec une seule victoire de son patron, Marin Cilic. C’était pour son premier match du tournoi, contre Alex de Minaur. Derrière, il a perdu ses quatre matchs : contre Zsombor Piros (285e), Jannik Sinner, Novak Djokovic et Daniil Medvedev en finale. Il tire quand même un bilan très positif de son match contre le Russe, et de son tournoi en général.

« Je n’ai pas eu l’im­pres­sion que Medvedev a fait quelque chose de diffé­rent des autres matches. Je pense qu’au­jourd’hui encore, il a mieux servi que les jours précé­dents. Dans le premier set, j’étais très proche. Ensuite, dans le tie‐break, j’étais égale­ment très proche de pouvoir prendre l’avan­tage sur le tableau d’af­fi­chage. À la fin du premier set, j’ai regardé les statis­tiques sur un écran. J’ai réalisé que j’avais gagné plus de points que Daniil en échanges depuis le fond du terrain. Après avoir perdu le premier set j’ai un peu craqué et il en a profité instan­ta­né­ment. C’était dommage d’avoir perdu le tie‐break. Néanmoins, je suis content du niveau que j’ai offert lors de cet Coupe Davis. J’ai joué et j’ai tenu tête à des joueurs comme Medvedev, Djokovic ou Sinner. C’est dommage que le match nul n’ait pas été résolu en double, où nous aurions eu plus d’options »