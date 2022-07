Clavet, directeur adjoint du tournoi : « Nous aimerions tous avoir un Nadal‐Djokovic mais c’est franchement difficile »

La phase de poules de la Coupe Davis 2022 approche à grands pas puis­qu’elle aura lieu juste après l’US Open, du 14 au 18 septembre, dans quatre villes diffé­rentes. Francisco « Pato » Clavet, direc­teur adjoint de la compé­ti­tion, ne veut pas se faire d’illu­sions mais il est satis­fait du tirage au sort et notam­ment du groupe B, composé de l’Espagne de Nadal et de la Serbie de Djokovic.

« Nous aime­rions tous avoir un Nadal‐Djokovic mais c’est fran­che­ment diffi­cile. De toute façon, nous aime­rions avoir Carlitos Alcaraz, qui est la grande sensa­tion du tennis mondial. Et la Serbie, en dehors de Nole, a une grande équipe, avec Krajinovic et Lajovic. Et ce n’est pas tout, puisque le groupe comprend le redou­table Canada d’Auger‐Aliassime et Shapovalov, et une Corée du Sud qui est la grande inconnue, mais qui a Kwon, un tennisman avec de bons résul­tats », a analysé le bras droit de David Ferrer.

Reste à savoir si Rafael Nadal et Novak Djokovic peuvent se laisser convaincre. Le premier sortira de l’US Open tandis que le deuxième pour­rait vouloir reprendre la compé­ti­tion car il aura sans doute été privé du dernier Grand Chelem de l’année, les Etats‐Unis n’au­to­ri­sant pas les personnes non‐vaccinées à péné­trer sur leur territoire.

Rappel des groupes avec les villes hôtes :

Encore un peu plus d’un mois et demi avant le début des hostilités.