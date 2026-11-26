Flavio Cobolli disputait ce jeudi le deuxième match de la rencontre entre l’Italie et la Corée du Sud. Après la victoire de son ami et compatriote Lorenzo Musetti, l’Italien avait donc l’occasion de sceller la victoire de la Squadra Azzurra.
Opposé à Soonwoo Kwon, récent finaliste à Metz, il s’est finalement incliné en trois manches (6−3, 6–7, 6–7).
Interrogé à l’issue de la rencontre sur sa performance, l’Italien a complètement craqué, expliquant que les tensions entre ses coéquipiers ne l’avaient pas aidé et qu’il ne parvenait pas à développer son meilleur tennis actuellement.
« Honnêtement, les tensions entre mes coéquipiers m’ont déstabilisé. Je n’aurais pas dû lire la newsletter. Le classement de Kwon ? Il ne mérite pas le classement qu’il a, mais moi non plus, d’ailleurs », a déclaré l’Italien en larmes.
Publié le jeudi 26 novembre 2026 à 08:44