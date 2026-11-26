Flavio Cobolli dispu­tait ce jeudi le deuxième match de la rencontre entre l’Italie et la Corée du Sud. Après la victoire de son ami et compa­triote Lorenzo Musetti, l’Italien avait donc l’occasion de sceller la victoire de la Squadra Azzurra.

Opposé à Soonwoo Kwon, récent fina­liste à Metz, il s’est fina­le­ment incliné en trois manches (6−3, 6–7, 6–7).

Interrogé à l’issue de la rencontre sur sa perfor­mance, l’Italien a complè­te­ment craqué, expli­quant que les tensions entre ses coéqui­piers ne l’avaient pas aidé et qu’il ne parve­nait pas à déve­lopper son meilleur tennis actuellement.

Flavio Cobolli ai micro­foni di TuperSennis dopo la scon­fitta contro Kwon :

“Onestamente la tensione tra i miei compagni di squadra mi ha desta­bi­liz­zato, non dovevo leggere la news­letter”

“Il ranking di Kwon ? Non merita il ranking che ha, ma neppure io se è per questo” (piange ndr) pic.twitter.com/HDxBtLcb78 — Andrea®️ (@RainSoldier) November 25, 2026

« Honnêtement, les tensions entre mes coéqui­piers m’ont désta­bi­lisé. Je n’aurais pas dû lire la news­letter. Le clas­se­ment de Kwon ? Il ne mérite pas le clas­se­ment qu’il a, mais moi non plus, d’ailleurs », a déclaré l’Italien en larmes.