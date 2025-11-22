Tombeur de Zizou Bergs au bout d’un jeu décisif d’an­tho­logie, pour envoyer l’Italie en finale de Coupe Davis pour la troi­sième fois d’af­filée, Flavio Cobolli a célébré comme Novak Djokovic face à Carlos Alcaraz en finale du Masters 1000 de Cincinnati 2023 : en arra­chant son maillot.

Mais si le 22e mondial est fan du Serbe, il n’a visi­ble­ment pas voulu l’imiter.

« Non, la célé­bra­tion concer­nait Flavio, pas Nole. Oui, c’est mon joueur préféré. Mais aujourd’hui (vendredi), j’avais l’im­pres­sion d’es­sayer d’être comme Hulk. Après tout, je fais de la muscu­la­tion tous les jours », a plai­santé l’Italien, avant que son capi­taine, Filippo Volandri, ne le charrie : « Il veut nous montrer qu’il s’en­traîne à la salle de sport (sourire) »