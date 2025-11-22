Tombeur de Zizou Bergs au bout d’un jeu décisif d’anthologie, pour envoyer l’Italie en finale de Coupe Davis pour la troisième fois d’affilée, Flavio Cobolli a célébré comme Novak Djokovic face à Carlos Alcaraz en finale du Masters 1000 de Cincinnati 2023 : en arrachant son maillot.
Mais si le 22e mondial est fan du Serbe, il n’a visiblement pas voulu l’imiter.
« Non, la célébration concernait Flavio, pas Nole. Oui, c’est mon joueur préféré. Mais aujourd’hui (vendredi), j’avais l’impression d’essayer d’être comme Hulk. Après tout, je fais de la musculation tous les jours », a plaisanté l’Italien, avant que son capitaine, Filippo Volandri, ne le charrie : « Il veut nous montrer qu’il s’entraîne à la salle de sport (sourire) »
Publié le samedi 22 novembre 2025 à 09:58