Raphaël Collignon peut remer­cier Corentin Moutet.

Sorti vain­queur d’un gros duel face au Français (2−6, 7–5, 7–5) à l’oc­ca­sion du premier match du quart de finale de Coupe Davis entre la France et la Belgique, le 86e mondial a été aidé par une fantaisie bien mal choisie de son adver­saire, qui a manqué un coup entre les jambes inutile à un moment déter­mi­nant du match (à 15–15, 5–6 dans le deuxième set).

Interrogé à ce sujet par BeinSports, le Belge n’a pas caché que ce coup de folie avait au moins fait basculer le set.

« J’ai eu le mérite de me battre sur une balle impos­sible. Voilà, c’est Corentin, il est capable de faire des coups incroyables et parfois de s’emmêler les pinceaux. Ça a changé le set parce que je pense que s’il prend ce point‐là, ça fait 6–6 et on ne sait pas ce qu’il se passe. Mais j’ai réussi à être solide, à bien jouer les moments impor­tants et je suis content d’avoir gagné. »