Appelé pour la première fois chez les Bleus, pour affronter la Croatie en Coupe Davis à Osijek le week‐end prochain (12 et 13 septembre), Corentin Moutet a partagé sa joie et son engagement auprès de ses coéquipiers.
« Je suis vraiment, vraiment content d’être ici. C’est un honneur pour moi d’être ici dans le groupe. Toute l’année, on poursuit ses objectifs personnels mais ça fait plaisir de pouvoir aussi mettre tous ses efforts au service d’un groupe. Je suis fier d’avoir la responsabilité et la confiance de vous tous pour pouvoir œuvrer dans ce chemin vers la victoire pour cette rencontre. Peu importe ma position. Que ce soit sur le terrain, dans les tribunes ou à préparer les boissons, peu importe (rires). En tout cas, je ferai de mon mieux. »
Publié le mercredi 10 septembre 2025 à 13:52