AccueilCoupe DavisCorentin Moutet (appelé pour la première fois) : "Même si je dois...
Coupe DavisFrance

Corentin Moutet (appelé pour la première fois) : « Même si je dois rester en tribunes ou préparer les bois­sons, je ferai de mon mieux »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

709

Appelé pour la première fois chez les Bleus, pour affronter la Croatie en Coupe Davis à Osijek le week‐end prochain (12 et 13 septembre), Corentin Moutet a partagé sa joie et son enga­ge­ment auprès de ses coéquipiers.

« Je suis vrai­ment, vrai­ment content d’être ici. C’est un honneur pour moi d’être ici dans le groupe. Toute l’année, on pour­suit ses objec­tifs person­nels mais ça fait plaisir de pouvoir aussi mettre tous ses efforts au service d’un groupe. Je suis fier d’avoir la respon­sa­bi­lité et la confiance de vous tous pour pouvoir œuvrer dans ce chemin vers la victoire pour cette rencontre. Peu importe ma posi­tion. Que ce soit sur le terrain, dans les tribunes ou à préparer les bois­sons, peu importe (rires). En tout cas, je ferai de mon mieux. »

Publié le mercredi 10 septembre 2025 à 13:52

Article précédent
Roddick met en garde Alcaraz : « Il n’a pas besoin d’être plus célèbre. Tout le monde l’adore et le charisme est dans son sang »
Article suivant
Lleyton Hewitt suspendu deux semaines pour avoir bous­culé un béné­vole de l’antidopage

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.