Appelé pour la première fois chez les Bleus, pour affronter la Croatie en Coupe Davis à Osijek le week‐end prochain (12 et 13 septembre), Corentin Moutet a partagé sa joie et son enga­ge­ment auprès de ses coéquipiers.

« Je suis vrai­ment, vrai­ment content d’être ici. C’est un honneur pour moi d’être ici dans le groupe. Toute l’année, on pour­suit ses objec­tifs person­nels mais ça fait plaisir de pouvoir aussi mettre tous ses efforts au service d’un groupe. Je suis fier d’avoir la respon­sa­bi­lité et la confiance de vous tous pour pouvoir œuvrer dans ce chemin vers la victoire pour cette rencontre. Peu importe ma posi­tion. Que ce soit sur le terrain, dans les tribunes ou à préparer les bois­sons, peu importe (rires). En tout cas, je ferai de mon mieux. »