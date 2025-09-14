Après avoir vécu une première sélec­tion parfaite avec les Bleus, et gran­de­ment contribué à la quali­fi­ca­tion trico­lore pour la phase finale de la Coupe Davis, Corentin Moutet a raconté son inté­gra­tion au sein de l’équipe de France.

« Franchement, l’équipe a été super avec moi, tout le staff, tout le monde. Ils ont tous été tops. Je n’avais aucun doute, mais ils m’ont vrai­ment parlé, ils m’ont accueilli, ils m’ont briefé, ils m’ont donné plein de conseils. Je n’ai rien à dire, le seul bizu­tage que j’ai eu, j’es­père qu’ils ne vont pas entendre, sinon ils vont me remettre une couche, mais c’est de chanter une chanson. Donc, ça va », a souri le 39e mondial au micro de BeIN Sports.