Après avoir vécu une première sélection parfaite avec les Bleus, et grandement contribué à la qualification tricolore pour la phase finale de la Coupe Davis, Corentin Moutet a raconté son intégration au sein de l’équipe de France.
« Franchement, l’équipe a été super avec moi, tout le staff, tout le monde. Ils ont tous été tops. Je n’avais aucun doute, mais ils m’ont vraiment parlé, ils m’ont accueilli, ils m’ont briefé, ils m’ont donné plein de conseils. Je n’ai rien à dire, le seul bizutage que j’ai eu, j’espère qu’ils ne vont pas entendre, sinon ils vont me remettre une couche, mais c’est de chanter une chanson. Donc, ça va », a souri le 39e mondial au micro de BeIN Sports.
Publié le dimanche 14 septembre 2025 à 17:22