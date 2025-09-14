AccueilCoupe DavisCorentin Moutet : "Le seul bizutage que j'ai eu, j'espère qu'ils ne...
Coupe DavisFrance

Corentin Moutet : « Le seul bizu­tage que j’ai eu, j’es­père qu’ils ne vont pas entendre, sinon ils vont me remettre une couche, mais c’est de chanter une chanson. Donc, ça va »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

453

Après avoir vécu une première sélec­tion parfaite avec les Bleus, et gran­de­ment contribué à la quali­fi­ca­tion trico­lore pour la phase finale de la Coupe Davis, Corentin Moutet a raconté son inté­gra­tion au sein de l’équipe de France. 

« Franchement, l’équipe a été super avec moi, tout le staff, tout le monde. Ils ont tous été tops. Je n’avais aucun doute, mais ils m’ont vrai­ment parlé, ils m’ont accueilli, ils m’ont briefé, ils m’ont donné plein de conseils. Je n’ai rien à dire, le seul bizu­tage que j’ai eu, j’es­père qu’ils ne vont pas entendre, sinon ils vont me remettre une couche, mais c’est de chanter une chanson. Donc, ça va », a souri le 39e mondial au micro de BeIN Sports.

Publié le dimanche 14 septembre 2025 à 17:22

Article précédent
Alcaraz : « Certaines personnes aiment agir d’une certaine manière, même si ce n’est pas la plus exem­plaire, et cela peut leur convenir ; d’autres préfèrent agir de manière plus exem­plaire, et je fais partie de ceux‐là »
Article suivant
Santoro, lors de la terrible défaite de Rune : « Je ne veux pas être trop dur avec l’ar­bitre de chaise, mais lors­qu’on se trompe deux fois sur ce type de situa­tion, c’est que l’on a peu ou pas pratiqué ce sport »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.