Corentin Moutet, sous le feu des critiques : « Qu’est‐ce que vous voulez que je vous dise ? C’est un moment de tension, on peut refaire toute l’histoire… »

Écartée par la Belgique en quarts de finale de la Coupe Davis après deux revers en simple, l’équipe de France peut nourrir des regrets, en en repen­sant notam­ment au premier match, perdu par Corentin Moutet face à Raphaël Collignon (2−6, 7–5, 7–5).

Sous le feu des critiques après avoir tenté, et manqué, un coup spec­ta­cu­laire à un moment décisif du deuxième set, le 35e mondial a exprimé ses regrets dans des propos rapportés par L’Equipe.

« Qu’est‐ce que vous voulez que je vous dise ? Évidemment que j’y ai pensé, j’ai aussi raté une volée que je ne rate jamais… C’est un moment de tension, on peut refaire toute l’his­toire. Malheureusement, c’est passé, ces choix‐là, je les ai faits, bons ou mauvais. Plutôt mauvais pour le coup, cette fois‐là, mais c’est fait. Je regrette énor­mé­ment d’avoir fait ce coup, mais si je l’avais réussi, peut‐être que ça aurait tout changé. J’essaie de jouer de manière assez spon­tanée, et malheu­reu­se­ment, c’est ça qui est venu de manière spon­tanée. J’aurais aimé que ça soit quelque chose de plus simple, mais ça fait aussi partie de mon jeu, de moi, il faut que je l’ac­cepte. J’ai été pris par l’émo­tion, je n’ai pas réussi à la gérer. »

Publié le mercredi 19 novembre 2025 à 14:28

