Écartée par la Belgique en quarts de finale de la Coupe Davis après deux revers en simple, l’équipe de France peut nourrir des regrets, en en repensant notamment au premier match, perdu par Corentin Moutet face à Raphaël Collignon (2−6, 7–5, 7–5).
Sous le feu des critiques après avoir tenté, et manqué, un coup spectaculaire à un moment décisif du deuxième set, le 35e mondial a exprimé ses regrets dans des propos rapportés par L’Equipe.
« Qu’est‐ce que vous voulez que je vous dise ? Évidemment que j’y ai pensé, j’ai aussi raté une volée que je ne rate jamais… C’est un moment de tension, on peut refaire toute l’histoire. Malheureusement, c’est passé, ces choix‐là, je les ai faits, bons ou mauvais. Plutôt mauvais pour le coup, cette fois‐là, mais c’est fait. Je regrette énormément d’avoir fait ce coup, mais si je l’avais réussi, peut‐être que ça aurait tout changé. J’essaie de jouer de manière assez spontanée, et malheureusement, c’est ça qui est venu de manière spontanée. J’aurais aimé que ça soit quelque chose de plus simple, mais ça fait aussi partie de mon jeu, de moi, il faut que je l’accepte. J’ai été pris par l’émotion, je n’ai pas réussi à la gérer. »
Publié le mercredi 19 novembre 2025 à 14:28