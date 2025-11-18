Éliminée par la Belgique en quarts de finale de la Coupe Davis après les deux matchs de simple, l’équipe de France peut nourrir quelques regrets, et notam­ment Corentin Moutet, battu lors du premier match par Raphaël Collignon (2−6, 7–5, 7–5).

Auteur d’un coup fantai­siste tota­le­ment raté à un moment crucial du deuxième set (à 15–15, 5–6 dans le deuxième set), le Français ne s’en est jamais remis, comme il l’a expliqué en confé­rence de presse.

« Par le passé, j’ai déjà tenté et réussi ce coup, les gens disaient que c’est incroyable. Et quand je le rate, évidem­ment qu’ils vont dire que je suis un clown. C’est un peu dur aussi, mais c’est comme ça que je me sens aussi. Quand je rate ce coup et qu’à la fin, je perds le match, je me dis que je suis un clown, que j’au­rais dû faire peut‐être quelque chose d’autre. Surtout quand il y a des collègues sur le côté qui croient en moi, qui me font confiance… C’est très dur d’être lucide face à la situa­tion. Mais c’est sûr que la volée aurait été un choix plus judi­cieux à ce moment‐là. »

