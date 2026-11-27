Alex Corretja est régulièrement sollicité en cette période de Coupe Davis pour évoquer les performances de l’équipe espagnole, qui s’en est sortie dans la douleur hier face à une surprenante équipe d’Autriche, notamment grâce à Rafael Jodar, à qui Jurij Rodionov a donné du fil à retordre.
Privée jusqu’ici de son maestro Carlos Alcaraz, la Roja espère pouvoir compter sur le Murcien samedi face à la Grande‐Bretagne, un adversaire qui s’annonce redoutable. Un retour qui semble se préciser à en croire les déclarations d’Alex Corretja, visiblement bien informé.
Interrogé dans l’émission El Larguero, l’ancien numéro deux mondial estime que son jeune compatriote fera tout son possible pour décrocher l’un des rares grands titres qui manquent encore à son palmarès.
« Le plus important, c’est qu’il s’est engagé à donner tout ce qu’il a. C’est l’un des grands titres qui manquent à son palmarès. Il se sent pleinement prêt à participer et je pense que samedi, il sera en mesure de jouer » a déclaré Alex Corretja.
Publié le vendredi 27 novembre 2026 à 09:50