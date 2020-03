Dans son entretien accordé à Radio Marca, Albert Costa se montre inquiet de la crise sanitaire actuelle et il espère que la situation sera revenue à la normale d’ici au mois de novembre : « Je suis préoccupé par la situation car nous vivons un moment historique, mais nous devons regarder vers le futur. Le tirage au sort de la compétition a eu lieu et nous espérons qu’en novembre, on pourra organiser le tournoi normalement. »