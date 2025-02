Tombé à terre quand Bergz l’a percuté, Cristian Garin a donné sa version des faits et même si l’on peut aisé­ment comprendre que cet inci­dent l’a perturbé, le joueur chilien en a qu’en même fait des « tonnes ».

« J’ai laissé ma vie sur le court, je me, donnais 100 %. Soudain, je vois Bergs sauter vers moi et me réveiller deux secondes plus tard sur le sol. J’ai perdu connais­sance pendant trois secondes, je me suis évanoui et je ne compre­nais pas la situa­tion. J’aurais aimé terminer le match de cette façon. Ils m’ont forcé à jouer quand j’avais une contu­sion et que j’avais le vertige, nous trou­vons ce qui s’est passé très peu prudent et peu sensible. Je n’ai pas de mots pour définir ce qui s’est passé. Je me sens mal et je suis désolé que l’ar­bitre m’ait forcé à jouer ».