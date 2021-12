Après 10 jours de compé­ti­tion entre Innsbruck, Turin et Madrid, la finale de l’édi­tion 2021 de la Coupe Davis est enfin connue. Et elle va opposer la Russie, grande favo­rite au début de la compé­ti­tion, à la Croatie et son double infernal.

Car depuis la mise en place de la nouvelle formule en 2019, le double a une impor­tance déter­mi­nante étant donné qu’il sert de match couperet après les deux premiers simples.

L’enjeu est donc assez clair pour les Russes : s’ils veulent s’im­poser, ils devront néces­sai­re­ment remporter leur deux simples. Cela passe forcé­ment par une victoire du numéro 2 désigné depuis le début de cette édition, à savoir Andrey Rublev, qui devra très certai­ne­ment affronter la révé­la­tion de ce tournoi : Borna Gojo, véri­table coupeur de tête avec des victoires sur Popyrin, Sonego et Lajovic.

En cas de victoire du 5e mondial, Daniil Medvedev aurait ensuite les cartes en main face à un Marin Cilic certes déter­miné mais physi­que­ment limité comme on a pu le voir lors de son duel face à Novak Djokovic.

La finale entre la Russie et la Croatie est à suivre à partir de 16 heures.