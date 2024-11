Le capi­taine de l’équipe d’Espagne a donné une inter­view à As et si on lit entre les. lignes il est clair que Rafael Nadal a peu de chances de jouer en simple.

« Après un certain temps d’inac­ti­vité, la situa­tion s’amé­liore de jour en jour, c’est sans aucun doute la chose la plus impor­tante. Pour jouer en simple, je ne sais pas, je ne sais toujours pas… On donnera l’équipe demain et on verra. J’ai quand même décidé, mais jusqu’au dernier moment je ne le dirai pas. Il reste que tout se passe très bien, vrai­ment. L’ambiance est très bonne, les joueurs et l’équipe se connaissent, ils sont sur le circuit depuis de nombreuses années. Et évidem­ment, avec la figure de Rafa lors de son dernier événe­ment, tout a beau­coup plus d’im­pact »