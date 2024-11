Rafael Nadal sera très attendu à Malaga pour sa dernière danse, avant de défi­ni­ti­ve­ment tirer sa révérence.

Mais l’Espagnol n’a pas joué beau­coup ces dernières semaines, et les doutes sur sa capa­cité à jouer au plus haut niveau sont bel et bien présents.

Pour le capi­taine de la sélec­tion Espagnole David Ferrer, qui est déjà honorer de pouvoir coacher Rafa, le soucis ne sera pas de savoir si Nadal va jouer mais plutôt quel match il va jouer.

« J’ai une grande confiance en Rafa parce que j’ai passé toute ma carrière avec lui et je sais qu’il est honnête sur le fait de savoir s’il se sent capable de concourir ou non. Mon idée après avoir parlé avec lui est qu’il est prêt à jouer. J’ai parlé avec Rafa mercredi, je suis égale­ment en contact perma­nent avec son entraî­neur Carlos Moyá et son agent Carlos Costa. Ils me tiennent au courant de l’évo­lu­tion de la situa­tion au jour le jour. Je déci­derai à Malaga du match qu’il jouera quand je verrai comment il s’en­traîne. Mais la même chose se produira avec le reste des joueurs. Si Nadal s’en­traîne à un bon niveau et est en bonne forme physique, il est une option, bien sûr. »