Pourtant pas favo­rite face à une équipe tchèque comp­tant trois joueurs dans le Top 40, dont deux dans le Top 20, Jiri Lehecka (17e), Jakub Mensik (19e) et Tomas Machac (32e), l’Espagne s’est imposée en quarts de finale de la Coupe Davis après le double décisif.

Sans leur meilleur joueur, Carlos Alcaraz, mais emmenés par un épatant Jaume Munar, auteur de la meilleure saison de sa carrière, les Espagnols affron­te­ront l’Argentine ou l’Allemagne pour une place en finale.

En confé­rence de presse d’après match, le capi­taine David Ferrer a rendu hommage à ses hommes.

« Les joueurs sont les meilleurs. Ce sont eux qui jouent. En tant que capi­taine, avec l’équipe qui nous entoure, nous essayons de les aider, mais cela reste une aide exté­rieure. Si quel­qu’un d’autre que moi avait été là, ils auraient égale­ment gagné, car ils sont bons. L’ambiance est bonne, c’est essen­tiel pour y croire, et nous l’avons déjà eue en Suisse, à Marbella et main­te­nant dans ces finales. À cela s’ajoute la présence de Marcel (Granollers), qui nous permet de passer à un niveau supé­rieur. Si Carlos avait été là, cela aurait été un autre niveau. Maintenant, il faut conti­nuer à se battre. »