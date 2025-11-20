Pourtant pas favorite face à une équipe tchèque comptant trois joueurs dans le Top 40, dont deux dans le Top 20, Jiri Lehecka (17e), Jakub Mensik (19e) et Tomas Machac (32e), l’Espagne s’est imposée en quarts de finale de la Coupe Davis après le double décisif.
Sans leur meilleur joueur, Carlos Alcaraz, mais emmenés par un épatant Jaume Munar, auteur de la meilleure saison de sa carrière, les Espagnols affronteront l’Argentine ou l’Allemagne pour une place en finale.
En conférence de presse d’après match, le capitaine David Ferrer a rendu hommage à ses hommes.
« Les joueurs sont les meilleurs. Ce sont eux qui jouent. En tant que capitaine, avec l’équipe qui nous entoure, nous essayons de les aider, mais cela reste une aide extérieure. Si quelqu’un d’autre que moi avait été là, ils auraient également gagné, car ils sont bons. L’ambiance est bonne, c’est essentiel pour y croire, et nous l’avons déjà eue en Suisse, à Marbella et maintenant dans ces finales. À cela s’ajoute la présence de Marcel (Granollers), qui nous permet de passer à un niveau supérieur. Si Carlos avait été là, cela aurait été un autre niveau. Maintenant, il faut continuer à se battre. »
Publié le jeudi 20 novembre 2025 à 19:19