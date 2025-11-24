Dans des propos relayés par Punto de Break après la défaite de son équipe contre l’Italie en finale de Coupe Davis, le capitaine espagnol David Ferrer s’est exprimé sur la belle semaine des deux nations sans leur meilleur joueur respectif : Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
« Évidemment, il est important d’avoir deux joueurs exceptionnels comme Jannik Sinner et Carlos Alcaraz. Quand je dis exceptionnels, c’est parce qu’ils vont marquer l’histoire de notre sport, comme l’ont fait Nadal, Federer et Djokovic. Il est vrai que Carlos s’est blessé mais mes autres joueurs sont capables de grandes choses. Il nous a manqué très peu. Pour moi, nous avons accompli quelque chose de très grand : nous nous sommes surpassés et ils ont cru en eux‐mêmes. C’est ce que je retiens. J’ai beaucoup apprécié : j’ai retrouvé des sensations que je n’avais plus éprouvées depuis que j’ai arrêté ma carrière professionnelle. Cela fait deux ans que je suis capitaine et cette année, ils m’ont fait ressentir cette adrénaline. Ils vont se reposer… et moi aussi (souririre). »
Publié le lundi 24 novembre 2025 à 10:14