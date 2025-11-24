Dans des propos relayés par Punto de Break après la défaite de son équipe contre l’Italie en finale de Coupe Davis, le capi­taine espa­gnol David Ferrer s’est exprimé sur la belle semaine des deux nations sans leur meilleur joueur respectif : Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

« Évidemment, il est impor­tant d’avoir deux joueurs excep­tion­nels comme Jannik Sinner et Carlos Alcaraz. Quand je dis excep­tion­nels, c’est parce qu’ils vont marquer l’his­toire de notre sport, comme l’ont fait Nadal, Federer et Djokovic. Il est vrai que Carlos s’est blessé mais mes autres joueurs sont capables de grandes choses. Il nous a manqué très peu. Pour moi, nous avons accompli quelque chose de très grand : nous nous sommes surpassés et ils ont cru en eux‐mêmes. C’est ce que je retiens. J’ai beau­coup apprécié : j’ai retrouvé des sensa­tions que je n’avais plus éprou­vées depuis que j’ai arrêté ma carrière profes­sion­nelle. Cela fait deux ans que je suis capi­taine et cette année, ils m’ont fait ressentir cette adré­na­line. Ils vont se reposer… et moi aussi (souri­rire). »