Alors qu’il a décidé de se passer d’Alejandro Davidovich Fokina (14e joueur mondial) et qu’il a dû composer avec l’absence de Carlos Alcaraz, le capitaine David Ferrer a emmené l’équipe espagnole en finale de Coupe Davis. Une performance saluée par le journaliste espagnol José Moron, rédacteur en chef de Punto de Break.
« Hommage à David Ferrer. Il mérite cette joie. Peu importe le résultat de la finale, il mérite toutes nos félicitations. Il a fait taire beaucoup de détracteurs. Il a pris une décision délicate qui lui a valu les critiques d’une partie des supporters. Il faut beaucoup de courage pour s’en sortir haut la main après ce qui s’est passé. »
Honor a David Ferrer.— José Morón (@jmgmoron) November 22, 2025
L’Espagne va désormais tenter de faire tomber l’Italie, privée de Jannik Sinner et de Lorenzo Musetti mais double tenante du titre.
Publié le dimanche 23 novembre 2025 à 11:09