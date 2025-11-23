AccueilCoupe Davis"David Ferrer fait taire beaucoup de détracteurs. Il a pris une décision...
« David Ferrer fait taire beau­coup de détrac­teurs. Il a pris une déci­sion déli­cate qui lui a valu les critiques d’une partie des suppor­ters », souligne José Moron

Alors qu’il a décidé de se passer d’Alejandro Davidovich Fokina (14e joueur mondial) et qu’il a dû composer avec l’ab­sence de Carlos Alcaraz, le capi­taine David Ferrer a emmené l’équipe espa­gnole en finale de Coupe Davis. Une perfor­mance saluée par le jour­na­liste espa­gnol José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break.

« Hommage à David Ferrer. Il mérite cette joie. Peu importe le résultat de la finale, il mérite toutes nos féli­ci­ta­tions. Il a fait taire beau­coup de détrac­teurs. Il a pris une déci­sion déli­cate qui lui a valu les critiques d’une partie des suppor­ters. Il faut beau­coup de courage pour s’en sortir haut la main après ce qui s’est passé. »

L’Espagne va désor­mais tenter de faire tomber l’Italie, privée de Jannik Sinner et de Lorenzo Musetti mais double tenante du titre. 

