Capitaine de l’Espagne en Coupe Davis, David Ferrer est présent à Santiago pour disputer le deuxième tour de la compétition contre le Chili. À cette occasion, nos confrères de Clay Tenis en ont profité pour interroger le finaliste de Roland‐Garros 2013 sur l’actualité de la petite balle jaune.
Invité à s’exprimer sur les récents sacres d’Alexander Zverev en Grand Chelem, l’ancien numéro trois mondial explique ne jamais avoir douté de sa réussite dans ce format. Un joueur bien connu de l’Ibérique, entraîneur du champion olympique de Tokyo pendant une brève période (de juillet 2020 à janvier 2021).
« Je pense que Sascha a toujours été là. Le problème, c’est qu’il y avait deux joueurs Carlos Alcaraz et Jannik Sinner qui l’empêchaient de remporter des tournois du Grand Chelem. Aujourd’hui, il y est parvenu, mais il a toujours été au plus haut niveau. C’est un joueur très compétitif, un gagnant, et il a su saisir sa chance. Sascha avait déjà remporté des tournois très importants des Masters 1000, les Finales du Tour et avait atteint des finales de Grand Chelem. Je pense que son heure était venue, qu’il était prêt et qu’il en a tiré le meilleur parti. Je n’ai jamais eu le moindre doute, car c’est un joueur qui se montre à la hauteur dans les grands moments, il l’a toujours été ».
Publié le vendredi 18 septembre 2026 à 08:50