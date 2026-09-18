Capitaine de l’Espagne en Coupe Davis, David Ferrer est présent à Santiago pour disputer le deuxième tour de la compé­ti­tion contre le Chili. À cette occa­sion, nos confrères de Clay Tenis en ont profité pour inter­roger le fina­liste de Roland‐Garros 2013 sur l’ac­tua­lité de la petite balle jaune.

Invité à s’ex­primer sur les récents sacres d’Alexander Zverev en Grand Chelem, l’an­cien numéro trois mondial explique ne jamais avoir douté de sa réus­site dans ce format. Un joueur bien connu de l’Ibérique, entraî­neur du cham­pion olym­pique de Tokyo pendant une brève période (de juillet 2020 à janvier 2021).

« Je pense que Sascha a toujours été là. Le problème, c’est qu’il y avait deux joueurs Carlos Alcaraz et Jannik Sinner qui l’empêchaient de remporter des tour­nois du Grand Chelem. Aujourd’hui, il y est parvenu, mais il a toujours été au plus haut niveau. C’est un joueur très compé­titif, un gagnant, et il a su saisir sa chance. Sascha avait déjà remporté des tour­nois très impor­tants des Masters 1000, les Finales du Tour et avait atteint des finales de Grand Chelem. Je pense que son heure était venue, qu’il était prêt et qu’il en a tiré le meilleur parti. Je n’ai jamais eu le moindre doute, car c’est un joueur qui se montre à la hauteur dans les grands moments, il l’a toujours été ».