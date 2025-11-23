En finale de Coupe Davis ce dimanche, l’Espagne, privée de Carlos Alcaraz, affrontera l’Italie, double tenante du titre et elle aussi diminuée par les absences de Jannik Sinner et Lorenzo Musetti.
« Je peux parler de mon pays et de mes joueurs. Carlos n’est pas là parce qu’il est blessé. C’est une chose qui arrive dans le tennis. Nous le savons. Nous pensons que sans Carlos, nous pouvons faire une excellente semaine. Nous sommes maintenant en finale. Je voudrais me concentrer sur mes joueurs, car ce dimanche pourrait être un très grand jour pour eux », a déclaré le capitaine espagnol, David Ferrer, en conférence de presse.
Publié le dimanche 23 novembre 2025 à 09:21