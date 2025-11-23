AccueilCoupe DavisDavid Ferrer sur la qualification en finale sans Alcaraz : "Nous pensons...
David Ferrer sur la quali­fi­ca­tion en finale sans Alcaraz : « Nous pensons que sans Carlos, nous pouvons faire une excel­lente semaine. Je voudrais me concen­trer sur mes joueurs »

En finale de Coupe Davis ce dimanche, l’Espagne, privée de Carlos Alcaraz, affron­tera l’Italie, double tenante du titre et elle aussi dimi­nuée par les absences de Jannik Sinner et Lorenzo Musetti.

« Je peux parler de mon pays et de mes joueurs. Carlos n’est pas là parce qu’il est blessé. C’est une chose qui arrive dans le tennis. Nous le savons. Nous pensons que sans Carlos, nous pouvons faire une excel­lente semaine. Nous sommes main­te­nant en finale. Je voudrais me concen­trer sur mes joueurs, car ce dimanche pour­rait être un très grand jour pour eux », a déclaré le capi­taine espa­gnol, David Ferrer, en confé­rence de presse. 

