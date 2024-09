Cette année encore, les quatre poules de la phase de groupes de la Coupe Davis se jouent toutes dans une ville diffé­rente : à Bologne en Italie, à Valence en Espagne, à Manchester au Royaume‐Uni et enfin à Zhuhai en Chine où les critiques fusent.

« C’est un désastre », a lâché le Chilien Cristian Garin dont l’équipe affronte l’Allemagne, les Etats‐Unis, et la Slovaquie.

Dans des propos rapportés par Clay Tennis, le président de la Fédération inter­na­tio­nale de tennis (ITF), David Haggerty a justifié cette délocalisation.

« Je pense que notre rôle, en tant qu’ITF, est de déve­lopper le tennis dans le monde entier. Et la Chine est en fait le pays qui compte le plus grand nombre de joueurs de tennis amateurs sur la planète (Un cinquième des 87 millions de joueurs de tennis du monde vivrait en Chine, ndlr). La Chine montre que son intérêt pour le tennis croît très rapi­de­ment. Si vous y allez, vous verrez que les fans sont très enthou­siastes, passionnés, et que beau­coup d’entre eux sont des joueurs de tennis. »