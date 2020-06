Ceux qui prônaient l’idée d’une édition de la Coupe Davis tous les deux ans seront heureux, cela va se produire après l’annonce officielle du report de 2020 en 2021, toujours à Madrid.

Il faut dire qu’avec en plus la tenue du Masters 1000 de Madrid début septembre, et la problématique liée au Covid-19, cela semble logique.

Logique mais difficile comme l’a explique le président de la Fédération Internationale : « Cette décision a été difficile à prendre, mais organiser un événement international de cette ampleur et garantir la santé et la sécurité de toutes les personnes impliquées dans l’organisation comportait un très grand risque. Cela a été complexe mais il faut donner de la sécurité aux joueurs, aux fédérations nationales et aux supporters. Notre accord avec Kosmos Tennis se poursuit et nous travaillerons pour offrir un événement fantastique l’année prochaine », a ajouté David Haggerty, actuel président de l’ITF. »