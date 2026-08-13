David Nalbandian reste toujours proche de l’actualité tennistique et des courts.
En effet, l’ancien numéro 3 mondial argentin effectue actuellement une mission auprès du Bulgare Grigor Dimitrov. Auparavant, il avait également coaché le Serbe Miomir Kecmanovic.
Dans une interview rapportée par le compte X Tiempo de Tenis, alors qu’il était interrogé sur la possibilité de devenir un jour sélectionneur de l’équipe d’Argentine de tennis, Nalbandian est revenu sans détour sur le nouveau format mis en place depuis la saison 2019 :
« Je n’y pense pas trop. Aujourd’hui, je voyage un peu avec Dimitrov et je suis dans une autre longueur d’onde. Je pense aussi que la Coupe Davis a perdu un peu de l’esprit qu’elle avait à l’époque. Aujourd’hui, ça ressemble plus à un tournoi, plutôt qu’à une véritable série comme c’était avant. Je ne l’exclus jamais, mais ce n’est pas quelque chose qui me trotte dans la tête. »
Des propos qui sont loin d’être les premiers en défaveur de ce nouveau format, qui fait parler depuis la reprise de la Coupe Davis par le fonds d’investissement Kosmos, fondé par Gérard Piqué.
La phase de qualification aura lieu les 18 et 19 septembre prochains au Québec, où l’on retrouvera l’équipe de France, qui tentera de se qualifier pour les phases finales.
Le Final 8 se tiendra, quant à lui, à Bologne, en Italie, du 24 au 29 novembre 2026.
Publié le jeudi 13 août 2026 à 16:15