David Nalbandian reste toujours proche de l’actualité tennis­tique et des courts.

En effet, l’ancien numéro 3 mondial argentin effectue actuel­le­ment une mission auprès du Bulgare Grigor Dimitrov. Auparavant, il avait égale­ment coaché le Serbe Miomir Kecmanovic.

Dans une inter­view rapportée par le compte X Tiempo de Tenis, alors qu’il était inter­rogé sur la possi­bi­lité de devenir un jour sélec­tion­neur de l’équipe d’Argentine de tennis, Nalbandian est revenu sans détour sur le nouveau format mis en place depuis la saison 2019 :

David Nalbandian habló sobre la posi­bi­lidad de ser capitán argen­tino de la Copa Davis :



🗣 « No lo pienso dema­siado. Hoy estoy viajando un poco con Dimitrov y estoy en otra sintonía. También creo que la Copa Davis ha perdido un poco el espí­ritu que tenía en su momento ».



🗣 « Hoy… pic.twitter.com/clvQQMQM6x — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) August 12, 2026

« Je n’y pense pas trop. Aujourd’hui, je voyage un peu avec Dimitrov et je suis dans une autre longueur d’onde. Je pense aussi que la Coupe Davis a perdu un peu de l’es­prit qu’elle avait à l’époque. Aujourd’hui, ça ressemble plus à un tournoi, plutôt qu’à une véri­table série comme c’était avant. Je ne l’ex­clus jamais, mais ce n’est pas quelque chose qui me trotte dans la tête. »

Des propos qui sont loin d’être les premiers en défa­veur de ce nouveau format, qui fait parler depuis la reprise de la Coupe Davis par le fonds d’investissement Kosmos, fondé par Gérard Piqué.

La phase de quali­fi­ca­tion aura lieu les 18 et 19 septembre prochains au Québec, où l’on retrou­vera l’équipe de France, qui tentera de se quali­fier pour les phases finales.

Le Final 8 se tiendra, quant à lui, à Bologne, en Italie, du 24 au 29 novembre 2026.