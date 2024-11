À l’oc­ca­sion de la victoire de l’Italie contre l’Australie en demi‐finales de la Coupe Davis samedi à Malaga, Alex de Minaur a été battu par Jannik Sinner pour la neuvième fois en autant de confron­ta­tions (6−3, 6–4), et la troi­sième fois en 2024.

De Minaur 🇦🇺🎙



« Non è mai facile affron­tare il n°1 del mondo. Sinner sta giocando con grande fiducia, non è che quest’anno ha vinto un milione di match senza un motivo.



Affrontare Jannik è come provare a risol­vere un puzzle che non molte persone sono rius­cite a risol­vere. La… pic.twitter.com/jEhUB7cT0Z