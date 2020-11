Komos, la société détenue par Gérard Piqué et détentrice de la Coupe Davis, a tiré un bilan mitigé de l’édition 2019. Elle souhaite apporter quelques modifications pour les prochaines années.

« Nous aimerions parvenir à un changement de format qui nous permette de ne jouer que l’après-midi et d’avoir deux week-ends où il y a de la concurrence, ce pour quoi il nous faut 10 jours. Nous avons 24 ans devant nous et nous travaillons en coordination avec l’ITF pour avoir un plus grand impact économique et avoir plus de téléspectateurs. Nous nous attendions à de meilleurs chiffres de fréquentation l’année dernière », a regretté Javier Alonso, directeur exécutif de Kosmos.