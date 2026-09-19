Opposés à la République Tchèque au deuxième tour de la Coupe Davis, les Etats‐Unis ont hérité d’un tirage relevé pour tenter de rallier le Final 8 de Bologne (du 24 au 29 novembre).
L’opposition commençait fort pour les Américains, Learner Tien a mis sa nation dans de bonnes conditions, en prenant le meilleur sur Jakub Mensik (6−2, 6–4). Finalement les deux sélections se sont quittées dos à dos après la première journée, Ben Shelton ayant buté sur Jiri Lehecka (6−4, 6–4), seulement cinq jours après sa finale disputée à l’US Open.
Le quatrième mondial aurait pu se cacher derrière la fatigue accumulée de son beau parcours à New York, mais il n’en était rien. En conférence de presse, « Big Ben » a préféré se tourner vers la suite du tournoi.
« Non, je suis simplement heureux de représenter les États‐Unis. Je pense que c’est un honneur de pouvoir jouer pour mon pays. J’avais manqué le match contre la République tchèque l’année dernière, après l’US Open, à Delray Beach, parce que j’étais blessé. Cette fois‐ci, je n’aurais pas renoncé, quoi qu’il se soit passé à l’US Open. Je ne me sens pas fatigué et je suis vraiment motivé pour la deuxième journée : je veux gagner demain », a‑t‐il commenté dans des propos relayés par Ubitennis.
Publié le samedi 19 septembre 2026 à 09:58