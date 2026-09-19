Opposés à la République Tchèque au deuxième tour de la Coupe Davis, les Etats‐Unis ont hérité d’un tirage relevé pour tenter de rallier le Final 8 de Bologne (du 24 au 29 novembre).

L’opposition commen­çait fort pour les Américains, Learner Tien a mis sa nation dans de bonnes condi­tions, en prenant le meilleur sur Jakub Mensik (6−2, 6–4). Finalement les deux sélec­tions se sont quit­tées dos à dos après la première journée, Ben Shelton ayant buté sur Jiri Lehecka (6−4, 6–4), seule­ment cinq jours après sa finale disputée à l’US Open.

Le quatrième mondial aurait pu se cacher derrière la fatigue accu­mulée de son beau parcours à New York, mais il n’en était rien. En confé­rence de presse, « Big Ben » a préféré se tourner vers la suite du tournoi.

« Non, je suis simple­ment heureux de repré­senter les États‐Unis. Je pense que c’est un honneur de pouvoir jouer pour mon pays. J’avais manqué le match contre la République tchèque l’année dernière, après l’US Open, à Delray Beach, parce que j’étais blessé. Cette fois‐ci, je n’au­rais pas renoncé, quoi qu’il se soit passé à l’US Open. Je ne me sens pas fatigué et je suis vrai­ment motivé pour la deuxième journée : je veux gagner demain », a‑t‐il commenté dans des propos relayés par Ubitennis.