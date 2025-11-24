Même dans la défaite, il faut savoir reconnaître la supériorité de son adversaire et ce qui fait sa force.
Notre confrère espagnol, José Moron, naturellement déçu après la défaite de la Roja face à l’Italie en finale de la Coupe Davis, a rendu hommage à la formation italienne qui n’a cessé de progresser ces dernières années avec des axes de travail forts.
Italia lleva años invirtiendo en lo que « no se ve », potenciando el crear torneos pequeños a lo largo y ancho de su territorio para que los niños puedan tener más accesible el crecer y formarse con una raqueta en la mano.— José Morón (@jmgmoron) November 23, 2025
Que haya salido (y siga saliendo) una camada de tenistas… pic.twitter.com/qKUDVURwew
« Depuis des années, l’Italie investit dans ce qui « ne se voit pas », en encourageant la création de petits tournois sur tout son territoire afin que les enfants puissent plus facilement grandir et se former avec une raquette à la main. Le fait qu’une génération de joueurs de tennis ait émergé (et continue d’émerger) n’est pas le fruit du hasard, mais d’un travail bien fait. Ils ont fait venir des talents étrangers pour les former, ont mis en avant les circuits ITF et Challenger et ont semé pour récolter. Le reste du monde les considère comme un exemple. Ces succès ne viennent pas de nulle part. C’est formidable pour l’Italie. »
Publié le lundi 24 novembre 2025 à 17:37