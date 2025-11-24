Même dans la défaite, il faut savoir recon­naître la supé­rio­rité de son adver­saire et ce qui fait sa force.

Notre confrère espa­gnol, José Moron, natu­rel­le­ment déçu après la défaite de la Roja face à l’Italie en finale de la Coupe Davis, a rendu hommage à la forma­tion italienne qui n’a cessé de progresser ces dernières années avec des axes de travail forts.

Italia lleva años invir­tiendo en lo que « no se ve », poten­ciando el crear torneos pequeños a lo largo y ancho de su terri­torio para que los niños puedan tener más acce­sible el crecer y formarse con una raqueta en la mano.



Que haya salido (y siga saliendo) una camada de tenistas… pic.twitter.com/qKUDVURwew — José Morón (@jmgmoron) November 23, 2025

« Depuis des années, l’Italie investit dans ce qui « ne se voit pas », en encou­ra­geant la créa­tion de petits tour­nois sur tout son terri­toire afin que les enfants puissent plus faci­le­ment grandir et se former avec une raquette à la main. Le fait qu’une géné­ra­tion de joueurs de tennis ait émergé (et continue d’émerger) n’est pas le fruit du hasard, mais d’un travail bien fait. Ils ont fait venir des talents étran­gers pour les former, ont mis en avant les circuits ITF et Challenger et ont semé pour récolter. Le reste du monde les consi­dère comme un exemple. Ces succès ne viennent pas de nulle part. C’est formi­dable pour l’Italie. »