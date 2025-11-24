AccueilCoupe Davis"Depuis des années, l'Italie investit dans ce qui « ne se voit...
Coupe Davis

« Depuis des années, l’Italie investit dans ce qui « ne se voit pas ». Le fait qu’une géné­ra­tion de joueurs de tennis ait émergé n’est pas le fruit du hasard, mais d’un travail bien fait », estime José Moron après le sacre de l’Italie face à l’Espagne

Thomas S
Même dans la défaite, il faut savoir recon­naître la supé­rio­rité de son adver­saire et ce qui fait sa force.

Notre confrère espa­gnol, José Moron, natu­rel­le­ment déçu après la défaite de la Roja face à l’Italie en finale de la Coupe Davis, a rendu hommage à la forma­tion italienne qui n’a cessé de progresser ces dernières années avec des axes de travail forts. 

« Depuis des années, l’Italie investit dans ce qui « ne se voit pas », en encou­ra­geant la créa­tion de petits tour­nois sur tout son terri­toire afin que les enfants puissent plus faci­le­ment grandir et se former avec une raquette à la main. Le fait qu’une géné­ra­tion de joueurs de tennis ait émergé (et continue d’émerger) n’est pas le fruit du hasard, mais d’un travail bien fait. Ils ont fait venir des talents étran­gers pour les former, ont mis en avant les circuits ITF et Challenger et ont semé pour récolter. Le reste du monde les consi­dère comme un exemple. Ces succès ne viennent pas de nulle part. C’est formi­dable pour l’Italie. »

Publié le lundi 24 novembre 2025 à 17:37

