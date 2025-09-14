AccueilCoupe DavisDjokovic accueilli comme il se doit dans son nouveau pays de résidence...
Djokovic accueilli comme il se doit dans son nouveau pays de résidence !

Baptiste Mulatier
Baptiste Mulatier

Installé désor­mais à Athènes, Novak Djokovic en a profité pour assister, aux côtés de son fils, à la rencontre de Coupe Davis oppo­sant la Grèce au Brésil.

L’homme aux 24 titres du Grand Chelem a même été présenté par le speaker et chaleu­reu­se­ment acclamé par le public.

Reste à savoir si le Serbe portera chance à Stefanos Tsitsipas, opposé au grand espoir Joao Fonseca. 

Publié le dimanche 14 septembre 2025 à 18:56

