Installé désormais à Athènes, Novak Djokovic en a profité pour assister, aux côtés de son fils, à la rencontre de Coupe Davis opposant la Grèce au Brésil.
L’homme aux 24 titres du Grand Chelem a même été présenté par le speaker et chaleureusement acclamé par le public.
Mr. Popularity 🗣️ @DjokerNole 💕 pic.twitter.com/a1lMubeYEm— TRAVEL&Sp🎾rts (@travel__Sports) September 14, 2025
Reste à savoir si le Serbe portera chance à Stefanos Tsitsipas, opposé au grand espoir Joao Fonseca.
Publié le dimanche 14 septembre 2025 à 18:56