Installé désor­mais à Athènes, Novak Djokovic en a profité pour assister, aux côtés de son fils, à la rencontre de Coupe Davis oppo­sant la Grèce au Brésil.

L’homme aux 24 titres du Grand Chelem a même été présenté par le speaker et chaleu­reu­se­ment acclamé par le public.

Reste à savoir si le Serbe portera chance à Stefanos Tsitsipas, opposé au grand espoir Joao Fonseca.